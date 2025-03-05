российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 марта 2025, 20:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Уходящая зима стала самой малоснежной за 15 лет

Уходящая зима стала самой малоснежной для Екатеринбурга за последние 15 лет. Максимальная высота Покрова составила 31 см. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. Такие данные публикует телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

Так, за февраль в городе выпало только 3 мм осадков при норме 19 мм. Зимний дефицит осадков, скорее всего, не будет закрыт – синоптики прогнозируют умеренный по снегопадам март.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,