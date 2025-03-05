Уходящая зима стала самой малоснежной за 15 лет

Уходящая зима стала самой малоснежной для Екатеринбурга за последние 15 лет. Максимальная высота Покрова составила 31 см. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. Такие данные публикует телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».
Так, за февраль в городе выпало только 3 мм осадков при норме 19 мм. Зимний дефицит осадков, скорее всего, не будет закрыт – синоптики прогнозируют умеренный по снегопадам март.
Екатеринбург, Елена Сычева
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