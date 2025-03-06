Гаишники предупредили уральских водителей об опасности

Сегодня ночью в отдельных районах Свердловской области выпал снег, кое-где снегопады продолжатся и днем.

В связи этим Госавтоинспекция региона напоминает, что из-за снегопада возможно ухудшение видимости, а на дорогах становится скользко.

Водителям рекомендуют снижать скорость до безопасной, учитывая погодные условия, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, использовать противотуманные фары и ближний свет фар, избегать резких маневров и торможений.

Пешеходам стоит быть особенно аккуратными – переходить дорогу только в установленных местах и убедиться, что водитель их видит, использовать световозвращатели.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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