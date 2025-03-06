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Четверг, 6 марта 2025, 09:47 мск

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Гаишники остановили 15-летнего подростка на папиной машине (ФОТО)

Фото: ГАИ

В Каменске-Уральском сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Лада Калина», за рулем которого был 15-летний подросток.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, на место вызвали родителей несовершеннолетнего. Оказалось, что отец подростка считал своего сына достаточно опытным водителем, чтобы иногда доверять ему автомобиль. В декабре 2024 года мужчина уже попадал под административную ответственность за аналогичное нарушение – передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления транспортом.

Теперь родителей оштрафуют еще на 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что водить автомобиль можно лишь после прохождения обучения в автошколе, сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения. Нарушение этих норм влечет серьезные последствия как для несовершеннолетних, так и для их законных представителей.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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© 2025, РИА «Новый День»

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