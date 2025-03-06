Минусовая температура на Урале сохранится до следующей недели

В ближайшие несколько дней среднесуточная температура в Свердловской области будет отрицательной.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», регион остается в умеренно-холодной воздушной массе. В тылу циклона поступление холода в регион продолжится. Присутствие холодного воздуха в Свердловской области сохранится до конца недели.

Потепление начнется в понедельник, 10 марта, днем ожидается до 0 °C. Во вторник, 11 марта, ночью будет около -4°, днем +1°, в среду, 12 марта – ночью -2°, днем до +4 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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