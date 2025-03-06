Обвиняемый в педофилии патологоанатом останется в СИЗО

Патологоанатом Сергей Окладников, которого следствие обвиняет в изнасиловании 12-летней девочки, останется под арестом.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, 15 февраля Верх-Исетский районный суд арестовал мужчину до 12 апреля 2025 года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, она была оставлена без удовлетворения.

Ранее портал e1.ru сообщал, что несколько лет назад патологоанатом увлекся кришнаизмом, основал свою группу. Пострадавшая девочка – дочь его прихожан. По словам девочки, сексом с врачом она занялась добровольно. Сергей какое-то время переписывался с ней, потом вывез ее за город и устроил ритуальное бракосочетание, после чего исполнил «супружеский долг».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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