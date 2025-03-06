Свердловскую область захватил микст вирусов гриппа

В Свердловской области третью неделю подряд растет заболеваемость ОРВИ – на 15% каждые семь дней. За минувшую неделю в регионе было зарегистрировано 45,5 тысячи случаев, что выше многолетнего уровня на 25%. Более половины всех заболевших – дети.

«Последние три недели рост заболеваемости обусловлен вирусами гриппа. Если в начале эпидсезона был преимущественно вирус гриппа А, то сейчас складывается необычная ситуация, когда одновременно циркулируют вирусы гриппа А и В. На прошлой неделе их доля в структуре циркулирующих вирусов составила 77,5%», – сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

В связи с подъемом заболеваемости в больницы и социальные учреждения вновь вернулся масочный режим. В школах и детских садах ужесточают утренний фильтр – оценка состояния детей перед началом занятий. Учеников с кашлем и насморком отправляют домой. Если в классе или детской группе заболели 20% детей – весь коллектив отправляется на карантин. Сейчас карантины введены в 4% образовательных учреждений в области, сообщила Анжелика Пономарева.

«Дети болеют чаще, потому что у них только формируется иммунитет. Наиболее опасен вирус гриппа В, если ребенок с ним раньше не встречался. Поэтому очень важна вакцинация, детей можно прививать от гриппа с шести месяцев. Родителей, которые отказываются ставить прививки своим детям, сейчас становится меньше. Все-таки психология меняется», – добавила заведующая детской поликлиникой «Новой больницы» Екатерина Туринцева.

Прививки важны и для взрослых, отметила врач-инфекционист городской больницы № 40 Анна Овчинникова. «К нам поступают пациенты в состоянии средней тяжести. Как правило, у них лихорадка, высокая температура, головная боль, иногда лающий кашель. Огорчает, что основная масса пациентов не прививались от гриппа. Этот вирус тяжело переносится, если есть фоновая патология, например, бронхиальная астма. В таком случае возможны осложнения в виде пневмонии, гайморита. Также обязательно нужно прививаться людям с диабетом и ожирением, так как они тоже могут тяжело переносить грипп», – разъяснила медик.

Чтобы обезопасить себя от вирусов, врачи советуют носить маски в общественных местах, мыть руки и правильно питаться. На столе обязательно должны быть овощи и фрукты, чтобы восполнить дефицит витаминов, детям важно получать достаточное количество белка. И взрослым и детям медики рекомендуют принимать профилактические дозы витамины D, причем на Урале его можно пить без перерыва с октября по апрель, когда в регионе мало солнца.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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