«Встают в очередь и беременеют сами», – уральские врачи рассказали, сколько человек уходят из реестра на ЭКО

В Свердловской области порядка 5-10% женщин, которых включили в реестр на процедуры ЭКО и криопереноса, выходят из него, т.к. у них наступает естественная беременность. Об этом рассказала на пресс-конференции заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Татьяна Снедкова, отвечая на вопрос «Нового Дня».

«Таких женщин достаточно много, хотя это очень примерная цифра», – отметила она.

В Свердловской области в этом году выделено 2777 квот на программы экстракорпорального оплодотворения, а также более 2,5 тысячи на криоперенос.

Екатеринбург, Елена Сычева

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