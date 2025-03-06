Врач рассказал о «драматическом» снижении мужской фертильности

За последние десятилетия репродуктивные способности мужчин сильно сократились. Об этом рассказал главный уролог свердловского минздрава, глава областного урологического центра СОКБ №1 Александр Зырянов.

«Произошло драматическое снижение фертильности у мужчин. Это связано с окружающей средой, неправильной питанием и образом жизни. Сегодня нормой при лабораторном исследовании эякулята является показатель 30 млн сперматозоидов на 1 мл. А 50 лет назад – этот показатель был 250 млн. Драматическое снижение», – подчеркнул он. Врач рассказал, что на фертильность мужчин повлияло и позднее планирование детей. «Мы прекрасно знаем, что например, сексуальный дебют наступает в возрасте 16-18 лет, в то же время планирование семьи, в среднем, в возрасте от 26 до 29 лет. И вот эти 10 лет, когда молодежь живет беспорядочной половой жизнью, накладывает отпечаток, появляется масса заболеваний, хламидиоз, вирусные инфекции, которые снижают возможность мужчины быть фертильным», – отметил врач.

Екатеринбург, Елена Сычева

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