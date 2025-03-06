Более 55 тысяч екатеринбуржцев прошли репродуктивный скрининг в 2024 году

В Екатеринбурге подвели итоги диспансеризации населения в 2024 году. Всего профилактическими мероприятиями было охвачено 568 тысяч горожан. Из них общую диспансеризацию прошли 439 тысяч человек (71% от плана), профилактический осмотр – 129 тысяч человек (62% от плана).

Как сообщил замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов на выездном заседании профильной комиссии Екатеринбургской думы, всего в прошлом году было зарегистрировано более 1,1 миллиона неинфекционных заболеваний, что на 44 % выше показателей 2023 года. Также в Екатеринбурге на 49,3% выросло количество впервые выявленных хронических заболеваний – 42 695 случаев. «Это говорит о том, что качество диспансеризации улучшается благодаря внедрению новых технологий и методов», – пояснил замминистра. Чаще всего при диспансеризации выявляют болезни системы кровообращения и сахарный диабет. Также почти в 4 раза выросло количество злокачественных новообразований, около 60% случаев выявлено на ранних стадиях.

В мае 2024 года для жителей Екатеринбурга в возрасте от 18 до 49 лет стал доступен скрининг для оценки репродуктивного здоровья. Им воспользовались 55 052 человека. В 2025 году чиновники поставили план по репродуктивной диспансеризации – 248 172 человека, а в целом медицинской профилактикой должны быть охвачены более 800 тысяч горожан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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