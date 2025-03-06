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Четверг, 6 марта 2025, 14:08 мск

Новости Екатеринбург

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На улицах Екатеринбурга стали продавать мимозу (ФОТО)

На улицах Екатеринбурга, на пешеходной Вайнера и на оживленных перекрестках в центре города, стали продавать мимозу.

В среднем, ветка обходится в 300-500 рублей.

Ранее врачи предупреждали, что мимоза – не лучший цветок для подарка, если неизвестен аллергический статус получателя. В период цветения она активно выделяет пыльцу, которая может спровоцировать ринит, конъюнктивит, приступы кашля и удушье.

Екатеринбург, Елена Сычева

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