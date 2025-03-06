Нейросети назвали идеальные подарки на 8 Марта

В преддверии Международного женского дня оператор «Мегафон» составил список альтернативных цветам и конфетам подарков, которые можно купить буквально в последний момент. Подборка основана на рекомендациях отечественных нейросетей.

Так, российский сервис GigaChat предложил побаловать женщин сертификатом на «впечатления» – полет в аэротрубе, на воздушном шаре или поездку на картинге. Но были и более оригинальные варианты: набор для выращивания растений или флорариум, интерактивный квест по увлечениям девушки, интерактивный глобус, который рассказывает интересные факты о странах мира и даже позволяет заглянуть вглубь земли.

Китайская нейросеть DeepSeek предложила варианты подарков в зависимости от интересов женщин: набор для создания собственного парфюма и украшений, фитнес-браслет или тренировочный рюкзак, мастер-класс по приготовлению шоколада или сыра.

Алиса на базе YandexGPT посоветовала подарить эмоции вместо вещей, например, билеты на концерт. Также эта нейросеть считает отличным подарком антистрессовую терапию – различные спа-процедуры или массаж.

«Наиболее быстрый и эффективный способ показать свое внимание – музыка на смартфон. ИИ составил список популярных песен о любви среди россиян, которые доступны для установки вместо гудков ожидания ответа. В хит-парад вошли: «Руки вверх» – «18 мне уже», Xolidayboy – «Пожары», Анна Асти – «Царица», 5утра – «Давай сбежим», Дмитрий Маликов – «Моя моя». Вариант подороже – стильный гаджет. В салонах можно за пару минут купить модный розовый телефон, такие модели есть у Samsung, Apple, Xiaomi и Huawei. Искусственный интеллект и специалисты сходятся в одном: при выборе подарка нужно учитывать предпочтения женщины, чтобы презент был не только необычным, но и искренне радовал ее», – рассказали в пресс-службе «Мегафона».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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