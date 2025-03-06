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Четверг, 6 марта 2025, 15:44 мск

Новости Екатеринбург

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Мэрия запретила горожанам пить на берегу водоемов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которое устанавливает, как пользоваться водными объектами города. Всего в Екатеринбурге их 118, а для отдыха используют 29. При этом купаться в них запрещено.

«Кроме того, горожанам запрещено мыть на водоемах свои транспортные средства, стирать вещи, мусорить на берегу и в акватории, употреблять спиртное, забирать воду без соответствующего разрешения, сплавлять древесину, захоранивать людей и животных на берегу, выпасать там скот», – перечислили в пресс-службе администрации города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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