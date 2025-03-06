Мэрия запретила горожанам пить на берегу водоемов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которое устанавливает, как пользоваться водными объектами города. Всего в Екатеринбурге их 118, а для отдыха используют 29. При этом купаться в них запрещено.
«Кроме того, горожанам запрещено мыть на водоемах свои транспортные средства, стирать вещи, мусорить на берегу и в акватории, употреблять спиртное, забирать воду без соответствующего разрешения, сплавлять древесину, захоранивать людей и животных на берегу, выпасать там скот», – перечислили в пресс-службе администрации города.
Екатеринбург, Елена Сычева
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