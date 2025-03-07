Жительниц Екатеринбурга проверят на ВИЧ и подарят цветы

Сегодня с 17:00 до 22:00 на площадке у ТЦ «Сити-центр» на улице Ленина, 50, жители Екатеринбурга могут пройти быстрое обследование на ВИЧ. Медики примут всех желающих, а девушки и женщины получат в подарок тюльпаны, сообщает ДИП.

Врачи напоминают, что женщины физиологически более уязвимы к инфицированию ВИЧ половым путем. В прошлом году 90% девушек и женщин, узнавших о своем ВИЧ-положительном статусе, инфицировались именно таким образом, причем часто заражение происходило от постоянного партнера.

Центр СПИДа в рамках национального проекта «Семья» особое внимание уделяет профилактике ВИЧ-инфекции среди женщин. В программы входят распространение открытой информации о путях передачи инфекции, призыв пар вместе проходить обследование, а также обсуждение безопасности в паре при супружеской верности. Женщинам важно знать ВИЧ-статус своего партнера, даже если пара давно вместе. Эти и другие актуальные вопросы медики обсудят сегодня с каждой посетительницей тест-мобиля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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