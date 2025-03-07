Выпускник «Времени героев» получил должность в полпредстве

Выпускник программы «Время героев» Александр Загайнов стал главным советником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО.

«В полпредстве Александр Загайнов будет курировать и контролировать проведение на территории регионов Урала кадровых программ для участников СВО, которые сейчас реализуются по поручению президента России. Кроме того, он возьмет на себя часть вопросов по социализации ветеранов боевых действий и вовлечению их в активную общественную жизнь», – сказал полпред Артем Жога.

Александр Загайнов родом из Семипалатинска, окончил Новосибирское высшее военное командное училище, ТюмГУ, Академию Вооруженных сил России и РАНХиГС. Награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами и медалью «За отвагу». С 2024 года стал участником программы «Время героев», прошел стажировку в администрации Екатеринбурга, в правительстве Свердловской области и полпредстве УрФО. Его наставником является секретарь Генсовета партии «Единая Россия» и первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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