Бойцы RCC снялись в сериале «Телохранители» на ТНТ

Спортсмены из RCC снялись в сериале «Телохранители», который выходит на ТНТ. Героями одного из эпизодов стали кулачник Гаджи Автомат и боец ММА Хадис Ибрагимов. По сюжету сериала, спортсмены играют двух братьев, которые обратились к адвокату (его роль играет Дмитрий Лысенков).

«Очень интересный опыт для нас, готовы рассмотреть еще варианты сотрудничества. Гаджи, как обычно, бесплатно», – написал Хадис в социальных сетях.

Увидеть бойцов в сериале можно в 15-й серии «Телохранителей».

Екатеринбург, Елена Сычева

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