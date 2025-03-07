Бойцы RCC снялись в сериале «Телохранители» на ТНТ

Спортсмены из RCC снялись в сериале «Телохранители», который выходит на ТНТ. Героями одного из эпизодов стали кулачник Гаджи Автомат и боец ММА Хадис Ибрагимов. По сюжету сериала, спортсмены играют двух братьев, которые обратились к адвокату (его роль играет Дмитрий Лысенков).
«Очень интересный опыт для нас, готовы рассмотреть еще варианты сотрудничества. Гаджи, как обычно, бесплатно», – написал Хадис в социальных сетях.
Увидеть бойцов в сериале можно в 15-й серии «Телохранителей».
Екатеринбург, Елена Сычева
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