российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 марта 2025, 10:31 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Бойцы RCC снялись в сериале «Телохранители» на ТНТ

Фото предоставлены RCC

Спортсмены из RCC снялись в сериале «Телохранители», который выходит на ТНТ. Героями одного из эпизодов стали кулачник Гаджи Автомат и боец ММА Хадис Ибрагимов. По сюжету сериала, спортсмены играют двух братьев, которые обратились к адвокату (его роль играет Дмитрий Лысенков).

«Очень интересный опыт для нас, готовы рассмотреть еще варианты сотрудничества. Гаджи, как обычно, бесплатно», – написал Хадис в социальных сетях.

Увидеть бойцов в сериале можно в 15-й серии «Телохранителей».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,