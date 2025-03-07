В Верхней Пышме женщин в трамвае поздравили с 8 марта

Двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов, координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов вместе с воспитанниками СШ Единоборств устроили сюрприз для пассажирок трамвая в Верхней Пышме. 7 марта, накануне Международного женского дня, они подарили каждой даме по букету тюльпанов и памятный подарок от ООО «Верхнепышминский трамвай» – светоотражающий браслет.

«Поздравлять прекрасных дам с Международным женским днем вместе со СШ Единоборств уже стало уже доброй традицией. Впервые мы провели акцию в верхнепышминском трамвае ровно год назад, и получили в ответ множество улыбок и добрых слов. В прошлом году нам помогали воспитанники отделения самбо, в этом к акции присоединились и дзюдоисты», – рассказал координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов.

Первой букет получила водитель трамвая Эльмира. «Спасибо вам всем за отличное настроение, которое вы подняли мне и моим пассажирам. Это бесценно», – поблагодарила она.

На остановке Тепличная в трамвай зашла Наталья. По счастливой случайности она стала участницей акции второй год подряд. «Сегодня, собираясь на работу, вспоминала, как год назад в этот же день мне вручили цветы мальчики-самбисты. Сегодня захожу в трамвай, и они снова меня встречают. Это так приятно», – не смогла сдержать улыбки Наталья.

«Мне нравится радовать людей, видеть их улыбку и слышать добрые слова», – поделился впечатлениями от акции воспитанник СШ Единоборств Амаль Фарсиев.

«Наши воспитанники любят и ждут эти праздничные акции. У них такие яркие эмоции и впечатления, они еще долго делятся ими друг с другом. Всем прекрасным дамам желаю улыбаться и быть счастливыми круглый год», – пожелал директор СШ Единоборств, двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов.

Акция была организована при поддержке ООО «Верхнепышминский трамвай».

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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