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Пятница, 7 марта 2025, 10:31 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург встал в предпраздничные пробки

На дорогах Екатеринбурга с утра фиксируются пробки. В целом ситуация оценивается в 5 баллов, однако, согласно данным сервиса «Яндекс», практически весь центр «красный» и «бордовый», что означает значительные затруднения.

Автомобилисты связывают повышенный трафик с завтрашним праздником – Международным женским днем. Люди едут за подарками, поздравлять коллег и партнеров, отсюда заторы на дорогах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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