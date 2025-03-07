Киргизия и Урал договорились о поставках клубники, форели и мяса яка

Представители свердловских властей и бизнеса побывали с деловым визитом в Киргизии и договорились о прямых поставках на Урал овощей, фруктов и других продуктов питания, сообщили в ДИПе.
Речь идет о поставках консервированных и свежих томатов, кукурузы в початках, лука, моркови, тыквы, а также яблок и клубники. Также свердловским предпринимателям интересно поставлять киргизские деликатесы, включая мясо яка и форель.
«Поставки из Киргизии помогут частично закрыть потребности в ранних овощах и фруктах, что особенно нужно весной жителям Урала», – рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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