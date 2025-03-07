Психолог рассказала, что такое «весеннее обострение» и как с ним бороться

Весной многим кажется, что агрессивных и психически неуравновешенных людей становится больше, поэтому приходит в голову термин «весеннее обострение». Однако директор департамента психологии УрФУ Анна Печёркина говорит, что это выражение – не более чем обывательский миф.

С точки зрения психиатрии далеко не все психические заболевания обостряются весной. В основном это характерно для нарушений, связанных с эмоциональными расстройствами – например, усиливается депрессивное состояние. А другие психические заболевания, не связанные с эмоциональной составляющей, могут обостряться в любой период, независимо от сезонности. С точки зрения психологии существует другое понятие – «сезонная хандра». Организм устает от нехватки солнца, ярких красок, нехватки полезных веществ в организме.

Эксперт пояснят, что в зависимости от индивидуально-психологических особенностей человека и свойств нервной системы могут быть две эмоциональные крайности – либо яркое проявление эмоций, либо их отсутствие.

«Мы чаще замечаем агрессивное поведение, потому что это яркое проявление эмоций. Но существует и другая сторона – апатия и нежелание что-то делать: нет мотивации, не вижу смысла. Те, у кого нервная система более сильная, по большей части проявляют агрессивность, потому что для этого нужно прилагать усилия. А те, у кого нервная система слабая, больше уходят в апатию, меланхолию, повышенную слезливость», – рассказывает Анна Печёркина.

В первом случае человеку нужно дать возможность выплеснуть эмоции, не ввязываться с ним в спор. Как поясняет психолог, когда люди проявляют агрессию, они ожидают ответную реакцию, которая «подкинет дров». Но, если ее нет, то, когда человек прокричится, у него начнется утомление, успокоение.

Чтобы не выплескивать на кого-то агрессивно-эмоциональное состояние, психолог советует посетить аттракционы либо сходить на концерт, потанцевать, т.е., снять напряжение конструктивно.

В коллективе, где люди, наоборот, апатичные и печальные, есть два варианта поведения. Если у человека много сил, можно попытаться всех взбодрить, заразить позитивными эмоциями. Если нет – надо минимизировать количество контактов с такими людьми, чтобы защитить себя и не присоединиться к общему состоянию, добавляет специалист.

Чтобы помочь близкому выйти из апатичного состояния, психолог советует вовлекать человека в активности.

«Если мы говорим про апатичность, нужно понимать, что это состояние, из которого сложно выйти самостоятельно. Таких людей нужно пробовать включать в какие-то интересные задачи, социальные контакты, «поднимать их с дивана». Делать это нужно постепенно, тактично, ненавязчиво, не давя сильными позитивными эмоциями и желанием взбодрить человека. Их можно звать гулять, в кино, в кафе, предложить поделать домашние дела вместе», – добавляет Анна Печёркина.

Чтобы самим пережить весну в позитивном психологическом состоянии, специалист советует помнить о физической активности, соблюдении режима сна и отдыха, 8-часовом сне, который помогает восстановить ресурсы и справиться с усталостью, важно придерживаться сбалансированного питания, исключив алкоголь, никотин и минимизировав потребление сладкого. Кроме того, следует добавлять в повседневность что-то, что поможет восстанавливать положительные эмоции: встречи с друзьями, хобби, творчество, просмотр легких фильмов, чтение добрых книг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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