Мэр Екатеринбурга останавливал женщин в центре города и дарил цветы (ФОТО)

Сегодня утром напротив здания администрации Екатеринбурга прошла необычная акция. Мэр Алексей Орлов и глава городской Госавтоинспекции Роман Ярыш останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины, и поздравляли их с наступающим 8 Марта. Удивленным автоледи вручали цветы и подарки.

«Сначала недоумение на лицах, но затем, когда они понимают, что их поздравляют, настроение поднимается. Я думаю, что женщины зарядятся хорошим настроением надолго. Хочу поздравить девушек, женщин с праздником весны. Пожелать крепкого здоровья, прекрасного настроения, мира, добра и благополучия!» – сказал Алексей Орлов.

Добавим, что праздничная акция ГИБДД к Международному женскому дню давно стала ежегодной. Сегодня сразу в нескольких районах Екатеринбурга инспекторы дарят женщинам за рулем букеты тюльпанов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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