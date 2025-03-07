российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 марта 2025, 11:48 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Мэр Екатеринбурга останавливал женщин в центре города и дарил цветы (ФОТО)

Фото: администрация Екатеринбурга

Сегодня утром напротив здания администрации Екатеринбурга прошла необычная акция. Мэр Алексей Орлов и глава городской Госавтоинспекции Роман Ярыш останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины, и поздравляли их с наступающим 8 Марта. Удивленным автоледи вручали цветы и подарки.

«Сначала недоумение на лицах, но затем, когда они понимают, что их поздравляют, настроение поднимается. Я думаю, что женщины зарядятся хорошим настроением надолго. Хочу поздравить девушек, женщин с праздником весны. Пожелать крепкого здоровья, прекрасного настроения, мира, добра и благополучия!» – сказал Алексей Орлов.

Добавим, что праздничная акция ГИБДД к Международному женскому дню давно стала ежегодной. Сегодня сразу в нескольких районах Екатеринбурга инспекторы дарят женщинам за рулем букеты тюльпанов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,