Свердловчанка нашла сестру-близнеца в США после 28 лет разлуки

31-летняя Кристина из Первоуральска нашла в США сестру-близнеца, с которой ее разлучили в младенчестве. Оказалось, что у девушек много общего: обе служили в полиции, любят собак, занимаются боевыми искусствами. Историю, похожую на индийский фильм, рассказала «КП-Екатеринбург».

Кристина и Мэгги родились 2 мая 1993 года в Первоуральске, мать отказалась от них. Кристину сразу удочерила российская семья, а Мэгги три года прожила в Доме малютки, а потом уехала в США.

Кристина узнала, что у нее есть сестра, только в 2021 году. Через волонтера программы «Жди меня» и с помощью полиции она нашла страницу Мэгги в соцсети, а потом узнала ее номер телефона.

Сначала девушки почти не говорили на языках друг друга и общались с помощью переводчика.

«За разговорами сестры поняли, что у них сложилась похожая судьба. Кристина много лет трудилась в полиции, а в 2018 году стала спасателем на водах. Мэгги же, наоборот, работала в скорой помощи, но потом решила поступить в полицейскую академию, так как мечтала об этом всю жизнь», – пишет «КП-Екатеринбург».

Сестры долго не могли встретиться из-за проблем с получением виз, но недавно основные трудности с документами решились. Девушки надеются, что смогут увидеться уже в этом году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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