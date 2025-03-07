Улицы в Новокольцовском назовут в честь ученых и спортсменов

В администрации Екатеринбурга утвердили наименования новых улиц в строящемся районе Новокольцовском. Топонимы связаны с именами выдающихся ученых и спортсменов Урала.

Так, в новом районе появятся улицы в честь Федора Заостровского, Паригория Суетина, Сергея Карпачева, Бориса Россохина, Акима Головина, Юрия Ярошенко, Зои Пушкаревой, Клавдии Бархатовой, Аркадия Воробьева, Татьяны Карелиной, Аркадия Качко, Анны Шаровой, Николая Сыромятникова, Бориса Павловского, академика Мокроносова. Кроме того, появится улица Уральских Ученых как дань уважения университетским работникам, которые внесли значительный вклад в мировую науку.

«Наименования элементов улично-дорожной сети полностью отражают специфику строящегося района. На его территории расположены такие объекты, как кампус и учебные корпуса Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина, Дворец водных видов спорта и другие. Предлагаемые наименования были тщательно проработаны с застройщиком и представителями учебного сообщества», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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