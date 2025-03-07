Запись в детские лагеря на лето закончится 10 марта

Подать заявление на отдых детей в загородных лагерях Екатеринбурга можно до 10 марта, через портал госуслуг или в любом отделении МФЦ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, итоги приема заявлений будут подведены 11 марта, после чего – с 00:00 13 марта – родители смогут подать заявление на оставшиеся места.

На сегодняшний день подано уже более 23 тысяч заявлений на получение путевок в загородные лагеря. Традиционно наибольшей популярностью у родителей и детей пользуются лагеря «Уральские самоцветы», «Космос», «Каменный цветок» и «Юность».

Также в департаменте образования напомнили, что после проведения конкурсных процедур в распоряжении уральцев будут места в загородных лагерях Свердловской и Челябинской областей и Республики Башкортостан.

Узнать подробнее об оздоровительной кампании можно в специальном разделе официального портала Екатеринбурга. Вопросы принимаются на горячую линию: 8 (343) 304-12-47.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube