Запись в детские лагеря на лето закончится 10 марта

Подать заявление на отдых детей в загородных лагерях Екатеринбурга можно до 10 марта, через портал госуслуг или в любом отделении МФЦ.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, итоги приема заявлений будут подведены 11 марта, после чего – с 00:00 13 марта – родители смогут подать заявление на оставшиеся места.
На сегодняшний день подано уже более 23 тысяч заявлений на получение путевок в загородные лагеря. Традиционно наибольшей популярностью у родителей и детей пользуются лагеря «Уральские самоцветы», «Космос», «Каменный цветок» и «Юность».
Также в департаменте образования напомнили, что после проведения конкурсных процедур в распоряжении уральцев будут места в загородных лагерях Свердловской и Челябинской областей и Республики Башкортостан.
Узнать подробнее об оздоровительной кампании можно в специальном разделе официального портала Екатеринбурга. Вопросы принимаются на горячую линию: 8 (343) 304-12-47.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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