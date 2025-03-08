УГМК-Арена признается женщинам в любви

Вечером 7 марта на фасаде нового дома хоккейной команды «Автомобилист» появился ролик с поздравлением прекрасной половины человечества с первым весенним праздником и трогательными строчками из произведения «Я любить тебя буду, можно».

«Я в глазах твоих утону – Можно? Ведь в глазах твоих утонуть – счастье!». Такие строки можно было увидеть накануне праздника на фоне ночного неба на медиафасаде самого большого крытого спортивного сооружения региона. Поздравление повторится и 8 Марта с 18.30 до 22.30 вечера.

Как отметили организаторы праздничной акции, арена будет транслировать контент, отражающий значимые и приятные события Екатеринбурга и его жителей, а также анонсы спортивных состязаний и общественных мероприятий.

При строительстве нового спортивного объекта применялись самые передовые технологии. Ярким примером этого стал инновационный медиафасад, который интегрирован в металлический каркас медного оттенка, опоясывающий спортивный объект.

Медиафасад общей площадью 14854 м2 состоит из 104 вертикальных секций, которые в свою очередь разделены на 26 модулей. На каждом модуле закреплены алюминиевые трубки, в которые встроены светодиоды для создания качественного изображения. Шаг пикселей от 500 мм (зона высокого разрешения) до 1750 мм (зона низкого разрешения).

Технические возможности медиафасада позволяют разместить на нем помимо переливов цвета практически любое изображение – от бегущей строки до видеороликов и мультипликации в высоком качестве разрешения.

Напомним, что первый матч на новой арене состоится уже 10 марта. Для того, чтобы получить обратную связь от болельщиков и горожан создан телеграм-бот @Homearena_test_bot, куда можно присылать свои впечатления, замечания и пожелания. Анализ сообщений и работа над исправлением недочетов позволит сделать посещение нового дома ХК «Автомобилист» по-настоящему домашним и комфортным.

Екатеринбург, Елена Васильева

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