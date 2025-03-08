Найдена мать новорожденного, которая бросила его на скамейке. У нее шесть детей

Следователи и полицейские нашли женщину, которая бросила новорожденного на скамейке у подъезда в Нижнем Тагиле. Ее подозревают в покушении на убийство младенца (ч.3 ст. 30, ст. 106 УК РФ). Мать удалось найти, благодаря генетической экспертизе.

«Был взят образец буккального эпителия у младенца, его направили для установления генотипа в региональный экспертно-криминалистический центр Следственного комитета России. После с помощью экспертов-криминалистов МВД его сопоставили с базой данных геномной информации, и нашли ранее судимую жительницу Нижнего Тагила», – отметили в региональном СК России.

Женщину нашли и опросили. Она призналась, что родила ребенка и решила избавиться от него.«Местная жительница, 1989 г.р., по имени Алена, дорожный рабочий одного из предприятий города, ранее судимая, в том числе по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) – в 2016, по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) – в 2019 году. Освободилась в 2022 году. З марта дома она родила мальчика. Затем несколько часов думала, что с ним делать. После чего, завернув в одеяло, отнесла на улицу и оставила на лавочке. Дама проживает в съёмной квартире одна. На учёте по беременности не состояла. До этого неоднократно привлекалась полицией к административной ответственности по 5.35 КоАП РФ – за ненадлежащее воспитание собственных детей. В мае 2018 года была лишена родительских прав в отношении 6 своих несовершеннолетних детей. Отец новорождённого также представителями МВД установлен и опрошен», – отметил полковник Горелых.

Сейчас женщина находится в больнице, позднее ей выберут меру пресечения.



Напомним, ребенка на улице нашел мужчина, который выходил на работу. Он занес его в подъезд. Вызвал скорую. Малыш в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, сейчас его стабилизировали врачи, он находится в отделении новрожденных.

Екатеринбург, Елена Сычева

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