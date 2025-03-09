10 марта из-за хоккея в центре Екатеринбурга на машине лучше не появляться

10 марта 2025 года в Екатеринбурге состоится открытие ледовой арены «УГМК Арены». В связи с ожидаемым увеличением транспортного потока в районе проведения мероприятия, Госавтоинспекция предупреждает о возможных затруднениях в движении.

Для минимизации рисков образования заторов и обеспечения безопасности дорожного движения, Госавтоинспекция рекомендует гражданам по возможности воспользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля.

«При передвижении на личном транспорте призываем водителей заранее планировать маршруты следования, учитывая вероятные изменения в организации движения. Экипажи ДПС будут осуществлять контроль на основных участках дорог, обеспечивая оперативное реагирование на возникающие сложности, за нарушение парковки транспортные средства будут эвакуировать на специализированную стоянку», – отметили в пресс-службе ГАИ Екатеринбурга.

Напомним, что 10 марта на новой ледовой арене Екатеринбурга сыграют «Автомобилист» и ЦСКА. Билеты на этот матч были раскуплены в практически моментально.

Екатеринбург, Елена Васильева

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