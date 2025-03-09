«УГМК-Арена» озвучила основные правила посещения

10 марта на «УГМК-Арене» состоится хоккейный матч с участием «Автомобилиста» и ЦСКА. В этой связи администрация ледовой арены напомнила посетителям правила пользования объектом.

Как войти

Для болельщиков предусмотрены входы со стороны улицы Народной Воли (№1 и №2), со стороны улицы Степана Разина (№4). Рекомендуем заранее обратить внимание на правила поведения болельщиков на сайте, на территорию Арены нельзя приносить жидкости и продукты питания в любой упаковке, крупногабаритные предметы, воспламеняющие жидкости и другое, камеры хранения находятся на перекрестке улиц Степана Разина и Декабристов.

Куда идти

После того, как пройдены зоны контроля и досмотра, болельщики по лестницам или на лифтах попадают на стилобат Арены. Для удобства предусмотрены четыре входных группы A (красный), B (желтый), C (зеленый) и D (синий). Для гостей с ограниченными возможностями здоровья на всех входах предусмотрены специальные пандусы, а внутри здания – лифты с общепринятой маркировкой.

Что и где находится

На первом этаже УГМК-Арены находятся выходы на уровни 1 и 2, «Бизнес Клуб», магазины ХК «Автомобилист», зоны питания, детские зоны, туалетные комнаты, медицинский кабинет, банкоматы.

На третьем этаже Арены находятся выходы на уровни 3, зоны питания, комнаты матери и ребенка, туалетные комнаты.

Обратная связь

Запуск болельщиков 10 марта начнется с 17:00, начало матча Автомобилист – ЦСКА в 19:00 по свердловскому времени. Для обратной связи по посещению УГМК-Арены создан телеграм-бот @Homearena_test_bot. Мы будем рады получить от болельщиков после посещения матча эмоции, предложения и замечания. Вместе мы сможем сделать посещение нового дома ХК «Автомобилист» по-настоящему домашним и комфортным.

Екатеринбург, Елена Васильева

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