В Екатеринбурге задержали нелегала, вступившего в интимную переписку с девочкой

В Екатеринбурге задержан 42-летний гражданину одной из среднеазиатских республик – его обвиняют в развратных действиях в отношении малолетней. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 135 УК РФ. Он заключён под стражу. В пресс-службе регионального СУ СК России по Свердловской области уточнили, что мигрант находился на территории страны нелегально.

«Имеются сведения о том, что по прибытии в нашу страну он на учет в миграционную службу не встал, патент на работу не получал, регистрации не имел», – отметили в региональном СКР.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что найти подозреваемого помогли специалисты подразделения по борьбе с киберпреступностью. «Телефон, с которого, предположительно, он вел переписку с малолетней потерпевшей, у задержанного изъят. Фактически фигурант проживал в одной из квартир на улице Машиностроителей, официально трудоустроен нигде не был. Наработанные материалы сыщики передали следователям СКР, которые и доведут расследование данного уголовного дела до логического конца», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

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