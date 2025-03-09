На Екатеринбург идет снегопад, парализовавший дороги в Перми

В Екатеринбурге в ближайшее время начнется сильный снегопад, предупредили в областном управлении МЧС России. Он будет идти всю ночь на понедельник.

«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров, ограничьте дальние поездки, если попали в снегопад, перестройтесь в правый ряд, включите аварийные огни и переждите, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегайтесь оборванных проводов, разбитого стекла и других опасностей», – напомнили в ведомстве.

Ранее снегопад парализовал движение на дорогах Пермского края. Там регистрируется большое количество затруднений на дорогах и ДТП.

Екатеринбург, Елена Сычева

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