В Екатеринбурге потеплеет до +10

В Екатеринбурге в ближайшие дни снегопады сменятся оттепелью. Днем в понедельник ожидается до -2, в ночь на вторник – до -11 градусов, но днем воздух прогреется до ноля. В среду потеплеет до +5, а в четверг – до +6 градусов, причем по ночам столбики термометров не будут опускаться ниже ноля, ожидается около +3…+4 градусов.

В середине недели ожидаются мокрый снег с дождями, к выходным станет ясно. В субботу, по данным Гидрометцентра России, воздух прогреется до +8…+10 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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