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Понедельник, 10 марта 2025, 08:18 мск

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Митрополит освятил «УГМК-Арену» (ФОТО)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений освятил «УГМК-Арену». Сегодня там сыграют «Автомобилист» и ЦСКА.

«Можно по-разному относиться к спортивным состязаниям. Но всегда лучше и правильнее, когда соперничество происходит на спортивных полях, а не на полях военных сражений. На этом льду встречаются противники, которые после матча, обнявшись, идут воспитывать детей и созидать нашу страну», – написал в своем телеграме митрополит, пожелав спортсменам удачи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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