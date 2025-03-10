Пермский тракт завалило снегом

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям с предупреждением о сильных снегопадах.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, самая сложная ситуация сейчас в районе Ревды на трассе Пермь – Екатеринбург, видимость осложнена из-за обильного снегопада.

Участников движения просят снизить скорость, увеличить дистанцию, не обгонять других водителей.

Экипажи ДПС следят за ситуацией. Если требуется помощь, нужно звонить 02 или 102.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube