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Понедельник, 10 марта 2025, 08:45 мск

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Пермский тракт завалило снегом

Фото: Свердловская госавтоинспекция

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям с предупреждением о сильных снегопадах.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, самая сложная ситуация сейчас в районе Ревды на трассе Пермь – Екатеринбург, видимость осложнена из-за обильного снегопада.

Участников движения просят снизить скорость, увеличить дистанцию, не обгонять других водителей.

Экипажи ДПС следят за ситуацией. Если требуется помощь, нужно звонить 02 или 102.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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