В Международный женский день чаще всего попадают в ДТП мужчины на «Тойотах»

Страховщики выяснили, какие марки машин чаще всего попадают в ДТП 8 марта.

Среди женщин-водителей, которые попадали в аварии 8 марта, больше всего было владелиц иномарок: Kia (9%), Volkswagen (9%) и Nissan (7%). Среди мужчин больше всего обращений поступало от владельцев машин марки Toyota (8%), а также Mercedes-Benz и HAVAL (по 6% на каждую), сообщает страховая компания «Согласие».

Большее количество дорожно-транспортных происшествий 7 и 8 марта произошло с мужчинами – от них поступало более 60% заявлений об авариях, в то время как на женщин приходилось менее 40% от общего количества обращений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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