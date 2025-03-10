В Свердловской области через две недели начнется выдача разрешений на весеннюю охоту

С 25 марта в Свердловской области начнется выдача разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи. Об этом «Новому Дню» сообщили в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона.

Заявление можно подать через портал госуслуг, МФЦ либо обратиться лично к специалистам департамента в офисах.

«Весенняя охота на территории Свердловской области осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге (боровая дичь), на селезней уток из укрытия с подсадной уткой/чучелами/манком, на гусей из укрытия с чучелами/профилями/манными гусями/манком (водоплавающая дичь)», – отметили в пресс-службе ведомства. Добыча редких и находящихся под угрозой исчезновения животных запрещена.

Сроки весенней охоты на Среднем Урале устанавливаются с учетом природно-климатических факторов, а также миграции и размножения птиц. Охотничьи угодья в области разделены на две зоны: северную (севернее Невьянска) и южную. В северной зоне добыча водоплавающей дичи разрешена с 5 по 14 мая, боровой – с 4 по 13 мая. В южной зоне охотиться на селезней уток и гусей можно с 25 апреля по 4 мая, а на самцов глухарей, тетеревов и вальдшнепов на вечерней тяге – с 24 апреля по 3 мая. Охота на селезней с использованием живых подсадных уток разрешена во всех угодьях на территории Свердловской области с 25 апреля по 25 мая.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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