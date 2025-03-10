С лесными пожарами на Урале будет бороться девушка-летчик (ФОТО)

В ближайшее время на Уральской авиабазе появится первая девушка – летчик-наблюдатель.

Сейчас диспетчер Полина Павлова проходит курсы в учебном центре Федеральной Авиалесоохраны, чтобы стать летчиком-наблюдателем. Она будет первой на Урале и третьей в России девушкой, освоившей эту уникальную профессию, сообщили в ДИПе.

Каждый летчик-наблюдатель должен знать алгоритмы борьбы с лесными пожарами, их специфику и точно определить характеристики обнаруженного лесного пожара и корректно передать информацию в диспетчерскую службу для организации тушения. Кроме того, именно летчик-наблюдатель совместно с инструктором группы парашютистов определяют место и схему приземления парашютистов-пожарных. От этого зависит их безопасность и эффективность дальнейшей работы.

«Мы изучали теорию на протяжении полугода, а сейчас приступили к практическим занятиям. При первом полете, конечно, было страшно – вдруг что-то пойдет не так. А сейчас я уже спокойно сажусь в самолет и в воздухе приступаю к отработке навыков, которые ждут меня на будущей работе. Определяю координаты, параметры и направление движения условного пожара, заполняю необходимые документы. Когда обучение закончится, я буду готова наблюдать за ситуацией в лесах Свердловской области в новом пожароопасном сезоне», – поделилась Полина.

Авиапатрулирование лесов в регионе проводится по восьми маршрутам. Их общая протяженность составляет 3,4 тысячи километров. Самолеты «Цесна» и «Ан-2» взлетают с шести аэродромов, расположенных в разных точках Свердловской области. Летчики-наблюдатели оценивают обстановку с высоты от 700 до 1,2 тысячи метров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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