Уральские врачи удалили опухоль 24-летней обезьяне Марте (ФОТО)

Специалисты Свердловского областного онкологического диспансера спасли жизнь шимпанзе Марте из екатеринбургского зоопарка.

Как сообщили в областном минздраве, месяц назад Марта дала понять, что у нее болит ухо. Ветеринары осмотрели обезьяну, обнаружили новообразование в слуховом проходе и сделали его биопсию.

Исследование показало наличие аденокистозной карциномы – достаточно редкой опухоли, частота которой составляет не более 3% от всех злокачественных новообразований головы и шеи у людей. Основной путь лечения этого вида опухоли – удаление.

В зоопарк выдвинулись врач-онколог Самир Гарибов и Марат Хусаинов – заведующий отделением опухолей головы и шеи Свердловского областного онкологического диспансера.

Опухоль удалили методом электрокоагуляции, который позволяет одномоментно запаивать сосуды, питающие опухоль и окружающие здоровые ткани, предотвращая кровопотерю. Анатомия у человека и животного, конечно, отличается. К примеру, слуховой проход у обезьян более извилистый и глубокий, ткани по-другому снабжаются кровью, но это не помешало выполнить операцию успешно. Теперь шимпанзе чувствует себя хорошо.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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