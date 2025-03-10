Сегодня день Тараса Бессонного

10 марта православные чтят память святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского. Он возглавлял Церковь более двух десятилетий, но при этом продолжал вести весьма аскетичную жизнь, боролся с ересью, оказывал необходимую помощь пожилым людям, сиротам, вдовам и другим нуждающимся.

В народе 10 марта известен как Тарас Бессонный и засыпать в этот день до тех пор, пока не зайдет солнце, считалось недопустимым. Люди верили, что сегодня людей поджидает невидимая сила, способная наслать на человека опасную лихорадку. Время рекомендовалось посвятить труду.

Плохой приметой в этот день считалось заглядывать в дом через окно, находясь в это время на улице. Считалось, что таким образом можно впустить внутрь нежелательный недуг.

По народным приметам, если 10 марта сильно каркают вороны – предстоящее лето будет пасмурным, с частыми дождями. Вы снег предвещает, что хорошей теплой погоды в предшествующую Пасхе неделю ждать не стоит. Если за окном тепло, то не исключено, что и грядущее лето порадует теплой и солнечной погодой.

Екатеринбург, Елена Васильева

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