Частный детсад заплатит 300 тысяч рублей за травмирование 2-летнего мальчика

В Верхней Пышме прокуратура через суд добилась взыскания крупной денежной компенсации с частного детского сада «Непоседы», в котором двухлетний ребенок сломал руку.

Несчастный случай произошел в апреле 2024 года. Мать привела мальчика в группу дневного пребывания, но после обеда ей позвонила няня и попросила забрать ребенка, так как он постоянно плачет. Женщина забрала сына, который был уже одет в комбинезон, и отвела домой. Мальчик при этом продолжал плакать. Дома мать обнаружила, что правая рука мальчика висит в неестественном положении и начинает опухать. Ребенка увезли в детскую больницу № 9 в Екатеринбурге. Медики установили, что у мальчика был закрытый перелом правой плечевой кости со смещением. Мама ребенка обратилась в прокуратуру, требуя привлечь к ответственности детский сад. Дело дошло до суда, но представители детского сада отрицали, что ребенок получил травму на территории учреждения. Однако Верхнепышминский городской суд встал на сторону родителей пострадавшего ребенка. С организатора детского сада взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Верхняя Пышма, Ангелина Сергеева

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