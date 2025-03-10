Банкир объяснил, зачем россияне идут за кредитом, поставив самозапрет

Россияне идут в банки за кредитами, несмотря на оформленные на них самозапреты. Банкиры усматривают в этом попытку потребительского экстремизма, с таким заявлениям сегодня вышла газета «Ведомости». Однако едва ли это станет повсеместным явлением. К тому же закончится оно быстро, пояснил «Новому Дню» начальник отдела клиентских менеджеров одного из российских банков Артём Гусев.

«Есть лаг между тем, когда оформлен самозапрет и когда соответствующие данные видны системе. Отметка появляется не мгновенно, этим и пользуются некоторые граждане. Но это временное явление. Окно возможностей, которое открывается при запуске и обкатке системы. Думаю, скоро этого не станет», – отметил собеседник агентства.

По его словам, вероятно, есть небольшой процент людей, которые воспользуются ситуацией – и попробуют обмануть банки: сначала оформить самозапрет, а после, пока данные не зафиксировались, быстро оформить кредит, чтобы потом, ссылаясь на пометку с «Госуслуг», не возвращать заем. «Нужно понимать, что это мошенничество, и будут обращения в полицию», – подчеркнул Гусев.

Также он заметил, что возникшие на прошлой и на текущей неделе ситуации с клиентами, у которых оформлен самозапрет и кто все равно пришел за займом, скорее всего, объясняются другим. «Я исхожу из того, что в большинстве своем самозапрет ставит определенная категория – и то не сами, а их родственники: алкозависимым, наркоманам, лудоманам, пожилым людям с деменцией и так далее. И вот такой человек может быть даже не в курсе, что у него оформлен самозапрет, а он идет проторенной тропой за деньгами», – добавил специалист.

Екатеринбург, Елена Сычева

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