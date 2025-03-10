Мамам 23 лет и младше будут платить по 50 тысяч рублей

Губернатор Евгений Куйвашев внес в заксо законопроект, призванный повысить рождаемость в Свердловской области.

Документом предлагается учредить денежную выплату в 50 тысяч для женщин, которые родили первого ребенка до 23 лет включительно. Женщины должны быть гражданками РФ, постоянно жить в Свердловской области и родить ребенка в 2025 году. Для этого потребуется выделить из бюджета 249 млн 150тыс. рублей. Прогнозируемая численность получателей этих средств в 2025 году составляет 4983 человека.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести компенсацию расходов на аренду жилья для семей с детьми, в которых оба родителя являются студентами и не имеют жилья в города, где они учатся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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