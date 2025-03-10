Школьник из Екатеринбурга без спросу улетел в Москву к интернет-подруге

Транспортные полицейские разыскали девятиклассника из Екатеринбурга, который 6 марта сбежал из дома. Подросток оказался в Москве.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, к ним обратилась мама мальчика. Накануне исчезновения он говорил, что хочет поехать в Москву к девушке, с которой познакомился в интернете. Разрешения на поездку подросток не получил и ушел из дома. Переговорив с друзьями пропавшего подростка и изучив записи с камер видеонаблюдения в аэропорту Кольцово, оперативники уголовного розыска выяснили, что ранним утром школьник улетел в Москву. Стражи порядка направили ориентировку с описанием внешности школьника коллегам из УТ МВД России по ЦФО, которые также просмотрели записи с камер наблюдения, установив, что из Шереметьево юный путешественник уехал на такси. Вскоре его нашли.

Инспекторам ПДН старшеклассник рассказал, что в свободное от учебы время подрабатывает официантом. На личные сбережения он и приобрел билет до Москвы, где его ожидала 14-летняя дама сердца.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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