Пожарные роботы и площадка-трансформер: как выглядит «УГМК-Арена» изнутри (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня официально открывается «УГМК-Арена» – домашний стадион хоккейного клуба «Автомобилист», а со следующего сезона и женского баскетбольного клуба УГМК. Строительство огромного спортивного комплекса продолжалось пять лет. «Новый День» узнал, как выглядит самый большой крытый стадион в Свердловской области изнутри.

Основное здание стадиона включает в себя трибуны, главное поле и подтрибунные помещения. В стилобатной части размещена автостоянка, две тренировочные площадки и спортивные помещения. На верхнем ярусе – ресторан, рассчитанный на 100 гостей. Весь комплекс стоит на 2400 сваях, забитых в фундаменте. «Все металлоконструкции, которые использовались при строительстве арены, произведены в Свердловской области. Три года назад мы столкнулись с необходимостью импортозамещения, но смогли найти российских поставщиков. Всего над объектом работало более 50 тысяч человек. Особая гордость – это инженерно-технические решения, которые помогают поддерживать оптимальные температуру и влажность в помещениях. Арена может принимать 11 видов спорта: от ледовых (хоккей, фигурное катание, керлинг) до паркетных (баскетбол, волейбол, мини-футбол, единоборства). Трансформация главного поля занимает от 12 до 24 часов, лед закрывается теплоизоляционным слоем и специальной подложкой, на которую уже кладут паркет. Уникальность объекта еще и в том, что при проведении матчей можно не прерывать тренировочный процесс, так как есть дополнительные площадки», – рассказал директор ледовой арены Тарас Табаков.

Хоккейная и баскетбольная зона в спортивной части арены разделены. У спортсменов появились просторные раздевалки, современный медицинский кабинет, помещения для восстановительных процедур. Путь хоккеистов от входа на арену до выхода на ледовую площадку занимает меньше минуты. «На основном поле всегда поддерживается температура от +10 до +12 градусов. Система автоматически распознает изменения и поддерживает температуру и влажность в нужном режиме. Чем дальше ото льда, тем теплее. Так что зрители на верхнем ярусе могут находиться без верхней одежды», – объяснил главный инженер арены Нариман Исаев. Он также рассказал о мерах безопасности на стадионе: «Наше ноухау – автоматизированная система пожаротушения. Она находится на третьем ярусе и спрятана в ящиках. При возникновении открытого горения срабатывают датчики, выезжают стволы и тушат огонь. То есть, вместо пожарных – роботы. Эту систему мы уже тестировали, она хорошо себя показала».

Вместимость новой арены на спортивных соревнованиях составит 12 тысяч человек, на концертах – 15 тысяч. Инженерные решения предусматривают трансформацию поля и части зрительских мест, чтобы расширить танцпол. Руководители арены уверяют, что график мероприятий на новой арене уже расписан на несколько месяцев вперед.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева

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