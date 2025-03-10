Умер замминистра здравоохранения

В Свердловской области после продолжительной болезни скончался первый заместитель министра здравоохранения, заслуженный врач РФ Сергей Турков.

«Это невосполнимая утрата для медицинского сообщества и всей системы здравоохранения Свердловской области. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», – сообщили в минздраве.

Турков был анестезиологом-реаниматологом, заведующим лабораторией гипотермии и искусственного кровообращения в Кемерово, а затем в Свердловской областной клинической больнице №1, где он также занимал должность заместителя главного врача по хирургии. С 2008 года занимал пост заместителя министра здравоохранения Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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