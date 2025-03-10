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Понедельник, 10 марта 2025, 19:02 мск

Новости Екатеринбург

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Самолеты из Москвы, Дубая, Уфы ушли на запасные аэродромы

Из-за сильного снегопада несколько самолетов, которые должны были прибыть вечером 10 марта в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово, это рейсы из Москвы, Уфы, Дубая и Оренбурга.

Также задерживаются на вылет три рейса из Екатеринбурга. Снегопад в уральской столице продолжается, но с разной интенсивностью – снег идет то очень сильный, то почти прекращается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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