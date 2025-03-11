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Вторник, 11 марта 2025, 08:00 мск

Новости Екатеринбург

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За сутки выпало втрое больше снега, чем за весь февраль

В Екатеринбурге вчера выпало 9 мм осадков. Такие данные публикует в своем канале метеоролог Алексей Пулин. Это втрое больше, чем за весь февраль.

«Прирост снежного покрова составил 9-11 см», – уточнил синоптик,

Отметим, по прогнозу Гидрометцентра, до четверга осадков не ожидается, при этом во второй половине недели пройдут дожди, так как температура воздуха поднимется до плюсовых отметок.

Екатеринбург, Елена Сычева

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