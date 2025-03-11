Шесть рейсов вылетят из Екатеринбурга с задержкой. Аэропорты Москвы временно закрыты

Сегодня утром из аэропорта Кольцово вылетят с задержкой шесть рейсов, в том числе четыре – в Москву, один – в Санкт-Петербург и один – в Сургут, сообщили в аэропорту Кольцово.

В Росавиации заявили, что сегодня утром по соображениям безопасности закрыты аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский, Внуково – Московскую область атаковали беспилотники ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 70 сбитых БПЛА.

Добавим, вчера вечером, 10 марта, четыре рейса, направлявшиеся в Кольцово, из-за снегопадов ушли на запасные аэродромы, но к полуночи вернулись в Екатеринбург.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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