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Вторник, 11 марта 2025, 09:19 мск

Новости Екатеринбург

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На борьбу со снежными завалами вышли более 350 единиц техники

На дороги Свердловской области вышли более 350 единиц техники – бороться с последствиями сильных снегопадов. Всего задействовано 238 комбинированных дорожных машин, 32 автомобиля с отвалом, 46 автогрейдеров, 42 единицы другой техники.

Как сообщили в областном Управлении автомобильных дорог, за минувшие сутки в регионе выпало около 10 сантиметров снега.

Ночью и ранним утром на ЕКАД и Кольцовском тракте работало 30 единиц снегоуборочной техники.

Областной минтранс призвал водителей, пассажиров и пешеходов особенно внимательно соблюдать правила дорожного движения, учитывать сложные дорожные условия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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