На борьбу со снежными завалами вышли более 350 единиц техники

На дороги Свердловской области вышли более 350 единиц техники – бороться с последствиями сильных снегопадов. Всего задействовано 238 комбинированных дорожных машин, 32 автомобиля с отвалом, 46 автогрейдеров, 42 единицы другой техники.

Как сообщили в областном Управлении автомобильных дорог, за минувшие сутки в регионе выпало около 10 сантиметров снега.

Ночью и ранним утром на ЕКАД и Кольцовском тракте работало 30 единиц снегоуборочной техники.

Областной минтранс призвал водителей, пассажиров и пешеходов особенно внимательно соблюдать правила дорожного движения, учитывать сложные дорожные условия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube