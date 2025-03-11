На проспекте Ленина водитель сбил девушку и влетел в столб (ФОТО)

Накануне в центре Екатеринбурга водитель Skoda Rapid сбил 21-летнюю девушку, переходившую улицу на красный свет, и влетел в столб. Это случилось в 13:05 на проспекте Ленина напротив дома № 54/3, у киностудии.

По данным городской Госавтоинспекции, пострадавшую доставили в городскую больницу № 36 с травмами головы и ног.

Известно, что за рулем находился 47-летний мужчина с 18-летним стажем вождения, ранее 26 раз привлекался к административной ответственности. В момент ДТП был трезв.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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