Стало известно, когда и с кем Штырков проведет следующий бой

Следующий бой Ивана Штыркова состоится 31 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 22. Соперником его может стать Шамиль Гамзатов, у которого уже был опыт выступлений в Екатеринбурге. На недавнем турнире он одержал уверенную победу над восходящей звездой RCC Игорем Глазковым. Сразу после этого Шамиль вызвал Ивана на бой.

«Когда Шамиль залетел в RCC, победил сильного оппонента Игоря Глазкова, мы сразу же начали думать над боем Штырков vs Гамзатов. Сейчас ведем переговоры, готовим оффер и будем ждать ответ. Нам этот бой интересен как раз на 93 килограмма. На сегодняшний день не так легко найти для Ивана соперника, но Шамиль доказал, что он заслуживает такое громкое имя, поэтому мы готовы это сделать 31 мая. Со-главный бой Иван Штырков vs Шамиль Гамзатов – отличная вывеска для номерного турнира», – сказал глава лиги Николай Клименко.

Екатеринбург, Елена Сычева

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