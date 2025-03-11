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Вторник, 11 марта 2025, 11:12 мск

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Свердловчанина поймали на контрабанде стратегических ресурсов за рубеж

Жителя Свердловской области поймали на контрабанде стратегических важных ресурсов за рубеж – он пытался незаконно вывезти хвойный лес за границу. В сентябре 2024 года он отправил несколько десятков кубометров лесоматериалов на общую сумму 350 тыс. рублей, при этом подготовил документы о вывозе меньшего объема древесины.

Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере». Уголовное дело направлено в Троицкий городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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